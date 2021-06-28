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    • 28.06.2021 19:36
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    'Katar' iftirası boşa çıkan CHP şimdi de YKS üzerinden provokasyon peşinde: Faik Öztrak'tan akıllara durgunluk veren açıklama

    CHP, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı" iftirasının boşa çıkmasının ardından bu kez de YKS üzerinden kirli bir provokasyona soyundu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" şeklinde akıllara durgunluk veren bir açıklamaya imza attı. Katar iftirasının ardından CHP'li Öztrak'ın bu skandal açıklaması CHP'nin öğrenci ve velilerin akıllarını bulandırmaya yönelik bir girişim içinde olduğunu gözler önüne serdi.

    Yalan CHP'nin damarlarına kadar işlemiş!

    Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve milyonlarca gencin ter döktüğü YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesinde Sözcü gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanı servis edildi.

    Haber kısa sürede muhalif medya tarafından yayıldı.

    Söz konusu yalana alet olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti?" ifadelerini kullanarak hükümeti hedef aldı.

    İddialara ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.



    Açıklama sonrası yalana alet olan T24, sınavın ardından kamuoyundan özür diledi.

    Kılıçdaroğlu ise, özür dilemesi yönünde kendisine yöneltilen taleplere sessiz kaldı.

    CHP yönetimi, söz konusu yalanı bugün yapılan açıklamayla bir adım daha öteye taşıdı.



        ÖZTRAK'TAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN YKS AÇIKLAMASI
        Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yalanlanan "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek" iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.




        İşte yalanı kendisine rota edinmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'lilerin gençlerin zihinlerini bulandırmaya yönelik ortaya attığı 'Katar' iftirasına karşı tüm gerçekler;

        ASKERİ SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
        Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.



        ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR!
        Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.




            PERSONELLER İÇİN ASKERİ UÇAK VE ORDUEVLERİ İMKANI
            Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.



            ÜNİFORMA DETAYI
            Söz konusu anlaşmada yer alan "Gönderen tarafın misafir personeli kendi milli üniformalarını giyme hakkına sahiptir" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.



            MSB'DEN İFTİRALARI BOZGUNA UĞRATAN AÇIKLAMA
            Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.

            Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.

            "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

            "Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde"
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            Yalan CHP'nin damarlarına kadar işlemiş!
            Haberler Güncel 'Katar' iftirası boşa çıkan CHP şimdi de YKS üzerinden provokasyon peşinde: Faik Öztrak'tan akıllara durgunluk veren açıklama