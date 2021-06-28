İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Bakan Koca açıkladı...





İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.



Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

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