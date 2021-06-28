İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Bakan Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre her 100 binde görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Listenin başında Ağrı var.
"AŞI, ENDİŞESİZ GÜNLERE DÖNÜŞÜN OLMAZSA OLMAZIDIR"
Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Koca, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım" dedi.