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    • 25.06.2021 18:49
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    YKS'ye saatler kala kirli tiyatro! Kılıçdaroğlu ve çukur medyanın 'Katar' iftirası CHP'ye yakın teyit.org tarafından yalanlandı

    YKS'ye saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen SÖZCÜ, T24, Birgün, Cumhuriyet ve türevi çukur medyanın baş aktörleri tarafından ortaya atılan "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklindeki iddianın kirli bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin MSB ve Cumhurbaşkanlığı kaynakları açıklama yaparken CHP'ye yakınlığı ile bilinen teyit.org iddiaların yanlış olduğunu bildirerek Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı medyayı yalanladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    YKS'ye saatler kala kirli tiyatro! Katar...

    CHP'nin ve yandaşı çukur medyanın YKS'ye saatler kala yürüttüğü algı operasyonu ellerinde patladı...

    Veliler ve öğrenciler için kritik bir gün olan YKS sınavının arefesinde "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde kirli bir iftira ortaya atıldı.

    CHP'ye yakın SÖZCÜ, Cumhuriyet, T24 ve türevi mecraların yürüttüğü bu algı operasyonuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu.



    BAY KEMAL İFTİRA SİYASETİNİ PEKİŞTİRDİ
    Kılıçdaroğlu, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar" ifadelerini kullanarak yapmakta en iyi olduğu yalan siyasetini pekiştirdi.



    YALANLARIN 'SÖZCÜ'SÜ...
    Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.



        YALAN KERVANINA T24 VE BİRGÜN DE DAHİL OLDU
        T24 - BirGün gibi asılsız haberleriyle bilinen mecraların destek verdiği asılsız haber, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca öğrencinin YKS heyecanını istismar eden Sözcü Gazetesi'nin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çukur medyanın YKS'ye saatler kala sergilediği yalan tiyatrosu Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından bozguna uğratıldı.



        CHP'YE YAKIN TEYİT.ORG, BAY KEMAL VE ÇUKUR MEDYAYI YALANLADI: İDDİALAR YANLIŞ
        CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org isimli mecra 'Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma sayesinde isteyen her Katarlı gencin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği' yönündeki iddiaların yalan olduğunu bildirdi.

        Teyit.org anlaşmanın sadece askeri öğrencileri kapsadığınu duyurdu.



        MSB'DEN PROTOKOLE İLİŞKİN AÇIKLAMA
        Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.

        "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak."



            ALTUN'DAN AÇIKLAMA
            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Altun "Bazı yayın organlarında "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

            İşte Altun'un o açıklamaları;

            "Bazı yayın organlarında "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

            Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.

            Protokole göre;

            Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir.

            Amaç tamamıyla "askeri tıp" alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.

            İŞTE KATAR İLE YAPILAN O ANLAŞMA...
            Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

            ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR
            Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.



            PERSONELLER İÇİN ASKERİ UÇAK VE ORDUEVLERİ İMKANI
            Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.



                SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ
                Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.
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                Haberler Güncel YKS'ye saatler kala kirli tiyatro! Kılıçdaroğlu ve çukur medyanın 'Katar' iftirası CHP'ye yakın teyit.org tarafından yalanlandı