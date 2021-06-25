YKS'ye saatler kala kirli tiyatro! Kılıçdaroğlu ve çukur medyanın 'Katar' iftirası CHP'ye yakın teyit.org tarafından yalanlandı

CHP'nin ve yandaşı çukur medyanın YKS'ye saatler kala yürüttüğü algı operasyonu ellerinde patladı...
Veliler ve öğrenciler için kritik bir gün olan YKS sınavının arefesinde "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde kirli bir iftira ortaya atıldı.
CHP'ye yakın SÖZCÜ, Cumhuriyet, T24 ve türevi mecraların yürüttüğü bu algı operasyonuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu.
BAY KEMAL İFTİRA SİYASETİNİ PEKİŞTİRDİ
Kılıçdaroğlu, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar" ifadelerini kullanarak yapmakta en iyi olduğu yalan siyasetini pekiştirdi.
YALANLARIN 'SÖZCÜ'SÜ...
Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.