YKS'ye saatler kala kirli tiyatro! Kılıçdaroğlu ve çukur medyanın 'Katar' iftirası CHP'ye yakın teyit.org tarafından yalanlandı





MSB'DEN PROTOKOLE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.

"Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak."