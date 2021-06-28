Bayram tatili kaç gün sürecek? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü 11 gün mü?

2021 bayram tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatili 9 gün mü sorusunun cevabını sorguluyor. 2021 bayram tatili için geri sayım başladı. Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz son günü 24 Temmuz'da idrak edilecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı bu yıl 19 Temmuz Arefe günü ile başlayacak. Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz son günü 24 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Cuma günü de resmi tatil olarak kabul edilmesi halinde vatandaşlar 11 gün sürecek uzun bir tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Cuma akşam mesai bitime ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek.
Tatilin denk geldiği günler şöyle olacak:
17 Temmuz 2021 Cumartesi
18 Temmuz 2021 Pazar
19 Temmuz 2021 Pazartesi (arife günü)
20 Temmuz 2021 Salı (bayram 1. gün)
21 Temmuz 2021 Çarşamba (bayram 2. gün)
22 Temmuz 2021 Perşembe (bayram 3. gün)
23 Temmuz 2021 Cuma (bayram 4. gün)
24 Temmuz 2021 Cumartesi
25 Temmuz 2021 Pazar