Alerjisi olan koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı

"Tüm aşılarla ilgili ciddi alerjik reaksiyonların oluşması milyonda bir gibi çok düşük oranda. Kovid-19 aşılarında ise özellikle BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili vakalar üzerinden yapılan değerlendirmelerde bu oranın 1 milyonda 4,6 olduğu saptandı. Yani tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil.