Alerjisi olan koronavirüs aşısı olabilir mi? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı

Uzmanlar, alerjisi olan kişilerin Kovid-19 aşıları konusunda endişe yaşamaması gerektiğini, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebileceğini belirterek, aşıların hastane ortamında yapılmasının önem taşıdığını bildirdi.
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının, alerjisi olanlara etkileri ile anaflaksiye (alerjik şok) yol açıp açmadığı konusundaki endişelere açıklık getirdi.
Anaflaksinin alerjiye bağlı şekilde dakikalar içinde geliştiğini, bazen ölümle sonuçlanan durumlara yol açtığını ve bu noktada hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu anlatan Mungan, anaflaksiye en çok çocuklarda besin, yetişkinlerde ilaç alerjilerinin, arı sokmalarının ve lateks alerjilerinin neden olduğunu belirtti.