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    • 27.06.2021 12:39
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    Kazada yaralanan kadına şoke eden tepki! 'Öl sen öl, geber!'

    Düzce’nin Yığılca ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları hastanenin önünde toplanırken, bir kadın, sevki sırasında yaralı kadına “Öl sen öl, geber” dedi.

    Kazada yaralanan kadına şoke eden tepki! 'Öl sen öl, geber!'

    Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Ahmetçiler mevkisinde meydana geldi. Kenan Kabuk yönetimindeki 34 RE 3264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı.

    Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Kabuk ile otomobilde bulunan Nurten Mancarcı, Gamze Kabuk ve Fahrettin Dağdelen yaralandı. Yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından Yığılca Hastanesi'ne götürüldü.

    Bu sırada yaralanan kişilerin yakınları da hastanenin önüne geldi. Yaralılar, Düzce'deki hastanelere sevk edildi. Yaralanan bir kadına ambulansa götürüldüğü sırada, hastanenin önünde toplanan kadınlardan biri "Öl sen öl, geber" dedi.
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        Haberler Güncel Kazada yaralanan kadına şoke eden tepki! 'Öl sen öl, geber!'