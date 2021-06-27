Boğaz'ın güvenlik sigortası olacak! Ekonomiyi şaha kaldıracak adım

OLUMSUZ ALGI YAPANLAR, EN ÇOK KULLANANLAR OLUR

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Kanal İstanbul üzerinden kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak isteyenler oldu. Biz bunları biliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını yaparken de aynıydı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diye bize kafa tutmaya çalışmışlardı. Dünyanın en büyük havalimanı buna rağmen yapıldı, ama en çok onlar kullanıyor. Yapılana kadar böyle oluyor, yapılınca da ilk onlar kullanırlar. Bu sadece İstanbul'un değil, bölgenin projesidir.

BU PROJE DÜNYAYI TÜRKİYE'YE BAĞLAYACAK

Ulaştırma VE Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Boğaz'ın çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından Boğaz'dan 13 kat daha güvenli olacak. Ülkemiz küresel ticaretten daha çok pay alacak. Bu proje, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak. Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır.