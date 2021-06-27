Boğaz'ın güvenlik sigortası olacak! Ekonomiyi şaha kaldıracak adım

Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.
MÜHENDİSLİK HARİKASI 6 KÖPRÜ YAPILACAK
Köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 198 metre yüksekliğe çıkacak. Bu boğaz köprülerinden daha yüksek. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk şehirler kurulması planlanıyor.
ÜLKE EKONOMİSİ ŞAHA KALKACAK
Kanal İstanbul ülkemiz için sürekliliği olan bir gelir kapısı olacak. Ülkemizin müreffeh bir geleceğinin olması açısından hayata geçirilecek bu projeyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) etkisinin 12 milyar dolar olması bekleniyor. Ayrıca 505 bin 892 kişinin istihdam edilmesi ve 28 milyar dolarlık üretimin olması tahmin ediliyor. Bu verilere göre; 3 günlük gemi geçişi ile 30 derslikli okul, 1 haftalık gemi geçişi lie 100 yataklı hastane ve 2 aylık gemi geçişi ile 2 kilometre metro hattı yapılabiliyor.