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    • Güncel
    • 27.06.2021 06:49
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    • 27.06.2021 06:53
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    HAVA DURUMU | Bir tarafta sağanak bir tarafta çöl sıcakları! Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | 27 Haziran-1Temmuz

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurdun genelinde havanın açık olacağı belirtildi. 5 günlük tahminlerde ise özellikle yarın Marmara ve Karadeniz'de yağışlı havanın hakim olacağı belirtilirken, yurdun güney doğu ve batı illerinde ise kavurucu sıcakların etkili olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Bir tarafta sağanak bir tarafta çöl sıcakları! Uyarı geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 34°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 33°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 31°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 31°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BAYBURT °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bir tarafta sağanak bir tarafta çöl sıcakları! Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | 27 Haziran-1Temmuz