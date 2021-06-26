HAVA DURUMU | Bir tarafta sağanak bir tarafta çöl sıcakları! Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | 27 Haziran-1Temmuz





MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı