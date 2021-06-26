İşte "Kanal İstanbul neden gerekli?" sorusunun verilerle yanıtı

Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından "rüyası" olan, Başbakan olarak görev yaptığı 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli atılacak. Süreç boyunca birçok isim projenin gerekliliğini sorgulamış, asılsız iddialarla mega proje karalanmaya çalışılmıştı. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? Gemi trafiğinde değişen ne var? İstanbul Boğazı'ndaki risk ne? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kanal İstanbul hakkında hazırladığı o bilgilendirme dosyası.

26.06.2021 13:14 - Son Güncelleme: 26.06.2021 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





