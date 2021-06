Karayolları Genel Müdürü açıkladı: Kanal İstanbul'daki köprüler ücretsiz olacak

Ekosistemle ilgili bilim adamları Türkiye içinde ve dışında yıllardır çalışıyorlar. Böyle birşey olsaydı devlet böyle bir yatırıma girmezdi. Dünyada artık ticaret aksları değişiyor, hacimleri büyüyor. Deniz ticareti de ciddi ivme kazanmış durumda. İstanbul Boğazı yüzbinlerce kişinin yaşadığı bir yer. Su için ulaşım ağı da kullanılabiliyor. Sis bastığında gemiler günlerce bekliyor. Bekleyen her gemi denize ve doğaya bir kirlilik de yaratıyor. Deniz ticaretiyle uğraşanlar için de zarardır. 25-30 yıl sonra bu akstaki deniz ticaretinin de 78 binlere varacağı hesaplanmış. İstanbul Boğazı böyle bir gemi trafiğinde risklere sahip iken. Gemilerin eni ve boyu büyüyor. İstanbul'un geleceğini bu nedenle kurtardık diyor. 78 bin gemi geçecek. Devasa gemi de geçecek. Her türlü risklerle bizler karşı karşıyayız. Biz bu ticaret aksı içerisinde olduğumuza göre neden olmayalım ki?

Şimdi bir fırsat. Niye? 50 yıl sonrasını görerek Kanal İstanbul yapıyoruz. Örnek bir şehircilik nasıl yapılır yapmış olacağız. Her iki aksta var. 45 kilometre boyunda. Bölgesel parklar, yeşil alanlar, parklar, cazibe alanları, fuar alanları. Buradaki alan İstanbul'daki kentsel dönüşümün rezerv alanı olarak kullanılmalı.