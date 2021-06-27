Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.06.2021 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2021 08:30
    ABONE OL

    Eski Yargıtay üyesinin FETÖ cezasına onama

    Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Yargıtay yapılanmasında “grup sorumlusu” olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı’ya örgüt üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

    Eski Yargıtay üyesinin FETÖ cezasına onama

    FETÖ üyeliğinden 10 yıla mahkûm edilen eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban hakkındaki hüküm de istinaftan geçti. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 10 yıl hapisle cezalandırılan Bekir Furkan Özdaban, kararı istinafa taşımıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, incelemesini tamamladı. Kararda, mahkemenin verdiği hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı. Mahkeme, Özdaban'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırdı. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir tarafta sağanak bir tarafta çöl sıcakları! Uyarı geldi
    Haberler Güncel Eski Yargıtay üyesinin FETÖ cezasına onama