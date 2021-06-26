Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak
Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. "Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak." diyen Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünün güçleneceğini, Karadeniz'in, ticaret gölü hâline dönüşeceğini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Temelini attığımız köprümüz, 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte, Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, dünya ticaretinde küresel lojistik güç olma hedefinin en önemli adımı olan Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek ilk köprünün temel atma töreninin yapıldığını belirtti.
Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek için olağanüstü yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Bazılarının hayal dediği bazılarınınsa hayal bile edemediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.
"İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ, İSTANBUL ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VE TEHDİT OLUŞTURUYOR"
Bakan Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini ve Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi hava yolunu halkın yolu yaptıklarını anlatarak, Türksat 5A uydusunun hizmet vermek için gün saydığını, Başkan Erdoğan'ın teşrifiyle 28 Haziran Pazartesi günü uyduyu hizmete alacaklarını söyledi.
Haberleşme alanında da atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla Türkiye'yi çağın ötesine geçmesi için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "İnançla yürüttüğümüz bu çabalarımız ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına, ticari hareketliliğin gelişmesine ve istihdam artışına katkı sunarken, halkımızın daha çevreci ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasına, imkân vermiştir." dedi.