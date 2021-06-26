Kanal İstanbul seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak

Haberleşme alanında da atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla Türkiye'yi çağın ötesine geçmesi için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "İnançla yürüttüğümüz bu çabalarımız ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına, ticari hareketliliğin gelişmesine ve istihdam artışına katkı sunarken, halkımızın daha çevreci ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasına, imkân vermiştir." dedi.