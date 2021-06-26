SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ile CHP'nin hizmetlerini kıyasladı: Kanal İstanbul çeşme takma töreni değil

Türkiye'nin mega projelerinden olan Kanal İstanbul'un temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'u yaptırmamak için algı çalışmaları yürüten CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, CHP'nin yaptığı çeşme, musluk takma törenlerine de yüklendi.
Erdoğan, şunları söyledi:
"Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından en makul arasından seçildi. Sadece proje çalışmalarında 11 üniversiteden 204 uzman görev yaptı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleşti. Modellemede 35 ayrı ülkeden 3500 kişi görev aldı Bay Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapacağımızı çok iyi biliriz.
"MUSLUK TAKMA TÖRENİ DEĞİL"
Bak bu çeşme açılış töreni değil, musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan birinin temelini atıyoruz.
"350 METRELİK GEMİLER GEÇECEK"
"Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi boğazdakinin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi. Buna göre kanalın uzunluğu 45 kilometre. Genişliği minimum 275 metre, derinliği 21 metre olarak belirlendi. Bir başka ifade ile 275 metre uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350 metrelik konteyner gemileri bu kanaldan geçebilecek. Bunları İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek kolay iş değil.