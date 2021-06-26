SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti ile CHP'nin hizmetlerini kıyasladı: Kanal İstanbul çeşme takma töreni değil

"GENÇ KUŞAK YAPTIKLARIMIZI BİLMİYOR"

Kim bu, evet CHP. Atılan her adımın önünü kesmiştir. CHP nasıl ön keseriz diye çalışmalar içindedir. Uçak yapan Nuri Demirağ'dan lokomotif geliştiren nice isimlere hazin hikayeleri milletimiz biliyor. Genç nüfus bunu bilmiyor. 19 yıl önce yaptıklarımızı da bilmiyor. Enerjide, sağlıkta, ulaşımda yaptıklarımızı bilmiyor. Yapılan bölünmüş yollar maalesef genç kuşak tarafından bilinmiyor. 6 bin kilometreden alınan yollar 27 bin kilometreye geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor.