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    Türkiye'den Miami'deki felaket için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

    AA
    Türkiye'den ABD'deki felaket için taziye

    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde, 24 Haziran'da 12 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunun, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti. Enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.


    NE OLMUŞTU?
    ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde dün 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükselirken enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.

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