Kanal İstanbul neden gerekli? Maliyeti ne olacak? Kaç gemi geçebilecek? İşte 50 soruda Kanal İstanbul
Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Dev proje, Türkiye'ye çağ atlatacak olmasına rağmen bazı manipülatif saldırıların da hedefinde. Tüm bu soru işaretlerini gidermek amacıyla "50 soruda Kanal İstanbul" rehberi yayımlandı. Kanal İstanbul neden gerekli? Maliyeti ne olacak? Kaç gemi geçebilecek? İşte 50 soruda Kanal İstanbul...
KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AMACI NEDİR?
Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/ zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır.
İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz'ın her iki yakasında yüzbinlerce sakin yaşamaktadır. Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Transit geçen gemi trafiği açısından Boğaz her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış ve 45-50 bine ulaşmıştır. Büyük gemiler için Boğaz'da ortalama bekleme süresi ise 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen 3-4 günü bulabilmektedir.
Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin önüne geçilerek, güvenli seyahat sağlanacaktır. Aynı zamanda kent içi ulaşımda denizyolunun payının arttırılması mümkün olabilecektir.
Bu bağlamda, Kanal İstanbul projesinin amacı,
◊ İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması,
◊ İstanbul Boğazı'nın trafik yükünün hafifletilmesi,
◊ İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması,
◊ Seyir emniyetinin sağlanması,
◊ Yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.
KANAL İSTANBUL'UN LOKASYONU TAM OLARAK NERESİDİR?
Kanal İstanbul koridorunun yaklaşık 6.149 m'lik kısmı Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 m'lik kısmı Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 m'lik kısmı Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m'lik kısmı ise Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.