Uzman isim muhalefetin Kanal İstanbul aleyhine iddialarını çürüttü! İstanbul'un savunması daha da güvenli hale gelecek!

Projenin fizibilite aşamasında Terkos Baraj Gölü ile Kanal İstanbul etkileşimi konusunun çok detaylı olarak ele alındığını ifade eden Öztürk, İTÜ öğretim üyelerinin yaptığı kapsamlı çalışmaları ise şöyle anlattı:

"En kötü senaryoyu ele alalım. Kanal, inşa safhasındayken yani boşken göldeki su seviyesi de ortalama göl seviyesinin üzerindeyse ne olur? Buna bakalım. Bu durumda, gölden kanala sızabilecek su miktarı yaklaşık olarak, yılda azami 3 milyon metreküp. İkinci bir senaryoyu ele aldığımızda, bunda da kanal dolu iken sızabilecek su miktarına bakarız. Bu durumda yıllık sızabilecek su miktarı ise yaklaşık 300 bin metreküp. Dolayısıyla bunu Terkos Gölü'nün yıllık 142 milyon metreküplük rezerviyle kıyaslarsak kanal boş olunca gölden kanala sızabilecek azami su miktarı Terkos Gölü su potansiyelinin yüzde 2'si civarında. Kanal doluyken, buradan sızacak su miktarı ise Terkos Gölü'nün binde 2'si. Terkos'un rezervi anlamında, gölden kanala kayda değer bir etkileşim yani su kaybı söz konusu değil. Bu bizim modelleme çalışmalarıyla kanıtladığımız durum. Bu sonuçlar uluslararası yayın haline de getirildi."