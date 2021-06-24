Uzman isim muhalefetin Kanal İstanbul aleyhine iddialarını çürüttü! İstanbul'un savunması daha da güvenli hale gelecek!
Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye dev projeyi beklerken muhalefetin iddialarına uzman isimlerden net yanıt geldi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozdoğan, "İddia edilenlerin aksine İstanbul açısından çok önemli bir kazanım sağlayacak Kanal İstanbul. Edirne sınırından itibaren İstanbul'a kadar herhangi bir savunmayı kolaylaştırıcı coğrafi engel yok. Bir dağ silsilesi, derin vadiler, nehirler, derin göller yok. 'Trakya'nın savunması tehlikeye girecek' iddiasının tam tersi İstanbul'un savunması açısından daha da güvenli hale gelecek" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul'un su kaynaklarında herhangi bir krize yol açmasının mümkün olmadığını bildirdi.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Uluslararası Su Derneği (IWA) üyesi olan Prof. Dr. Öztürk ile Şehir Yönetimi Uzmanı Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozdoğan, bu projenin İstanbul'un içme suyuna, Sazlıdere Barajı, Terkos Gölü, Küçükçekmece Gölü ve Alibey Barajı'na etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Öztürk, Kanal İstanbul'un güzergahının, Küçükçekmece Gölü'nden başlayarak Sazlıdere Barajı'nı takip ettiğini, oradan Terkos istikametinde İstanbul Havalimanı ile Terkos Barajı arasından Karadeniz'e ulaşacağını söyledi.
Bu güzergahtaki su kütlelerinin durumunu da değerlendiren Öztürk, "Küçükçekmece Gölü lagün olmaktan çıkıp, Marmara Denizi ile tam bağlantılı hale gelerek, su yolunun bir parçası haline gelecek. Yani burada bir içme suyu etkileşimi söz konusu değil. Acı su veya çorak su özelliğindeki Küçükçekmece Gölü, kanalla denize bağlanacağı için tamamen tuzlu su kütlesi haline gelecek." dedi.
Gölün kuzeyi ile Sazlıdere Barajı arasındaki bölümle ilgili detaylı hidrojeolojik çalışmalar yapıldığı dile getiren Öztürk, bu çalışmaların ÇED raporunda yer aldığını kaydetti.
"KANALDAN GEÇEN TUZLU SUYUN YER ALTI SULARINI ETKİLEMESİ ÖNLENEBİLECEK"
Öztürk, Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyi ile Sazlıdere Barajı arasındaki kesimde, Kanal İstanbul'un Halkalı-Bakırköy yeraltı suyunun rezervini kestiğine dikkati çekerek, "Zemin çalışmaları, hidrojeolojik çalışmalar ve yer altı suyu modelleme çalışmaları yapılarak kanal suyunun akiferini hangi ölçüde etkileyeceği ortaya konuldu. Bu kısımla ilgili olarak ÇED raporunda, Halkalı-Bakırköy akiferinin kesildiği bölgede kanal enkesit çevresinin geçirimsiz hale getirilmesi önerildi. Böylece kanalın tuzlu su ile irtibatı kesilip kanaldan geçen tuzlu suyun yer altı sularını kirletmesi ya da etkilemesi önlenebilecektir. Bu husus zaten projenin önemli bir parçası." diye konuştu.
İstanbul'da günde 3 milyon metreküp su kullanıldığını anlatan Öztürk, Sazlıdere Barajı'ndan yıllık yaklaşık 55 milyon metreküp su temin edildiğini belirtti.
Prof. Dr. Öztürk, Sazlıdere Barajı'ndan temin edilen suyun İstanbul'un günlük tüketiminin yüzde 5'ine denk geldiğini ifade ederek, "55 milyon metreküplük su, İstanbul'un toplam su kaynakları rezervleri içinde kritik bir miktar değil. Zaten bunun alternatif kaynaklardan telafi edilmesi mümkün. Çünkü İstanbul'un Melen ve Sakarya'dan çok büyük miktarlarda, yaklaşık 1 milyar 400 milyon metreküplük su temini potansiyeli var. Sazlıdere'den yüzde 5'lik bir kayıp olsa da İstanbul'un şu anki geliştirilmiş su kaynaklarıyla su temin etmemiz mümkün. Dolayısıyla Sazlıdere'nin devre dışı kalmasının herhangi bir krize yol açması mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.
Projenin fizibilite aşamasında Terkos Baraj Gölü ile Kanal İstanbul etkileşimi konusunun çok detaylı olarak ele alındığını ifade eden Öztürk, İTÜ öğretim üyelerinin yaptığı kapsamlı çalışmaları ise şöyle anlattı:
"En kötü senaryoyu ele alalım. Kanal, inşa safhasındayken yani boşken göldeki su seviyesi de ortalama göl seviyesinin üzerindeyse ne olur? Buna bakalım. Bu durumda, gölden kanala sızabilecek su miktarı yaklaşık olarak, yılda azami 3 milyon metreküp. İkinci bir senaryoyu ele aldığımızda, bunda da kanal dolu iken sızabilecek su miktarına bakarız. Bu durumda yıllık sızabilecek su miktarı ise yaklaşık 300 bin metreküp. Dolayısıyla bunu Terkos Gölü'nün yıllık 142 milyon metreküplük rezerviyle kıyaslarsak kanal boş olunca gölden kanala sızabilecek azami su miktarı Terkos Gölü su potansiyelinin yüzde 2'si civarında. Kanal doluyken, buradan sızacak su miktarı ise Terkos Gölü'nün binde 2'si. Terkos'un rezervi anlamında, gölden kanala kayda değer bir etkileşim yani su kaybı söz konusu değil. Bu bizim modelleme çalışmalarıyla kanıtladığımız durum. Bu sonuçlar uluslararası yayın haline de getirildi."