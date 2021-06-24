Halkın yanına giden CHP Sözcüsü Faik Öztrak "HDP ile ittifak yaptınız" tepkisine, "Nerede yapmışız?" diye cevap verdi

Öztrak, CHP Ekonomi Masası Toplantısı kapsamında geldiği Konya'da, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Zafer Meydanı'ndaki esnafı dinleyen Öztrak, taksicilerle sohbet etti.

"YILLARDIR CHP'YE OY VERİYORUM AMA BOŞA GİDİYORMUŞ GİBİ GELİYOR"

CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir taksicinin, "Çok çalışmalısınız. Yıllardır CHP'ye oy veriyorum ama boşa gidiyormuş gibi geliyor. Şu ittifak olaylarını bir bıraksanız. İnşallah bu seçimde göreceğiz, tek başına mı çıkacaklar, başkalarıyla mı göreceğiz." sözlerine, heyetteki CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Sahadayız, sokaktayız, doğudayız, batıdayız. Hiç merak etmeyin." diye cevap verdi.

"BİZ BAYRAK, EZAN DEMİŞİZ"

Faik Öztrak da "Başkasına da anlatın; bu partinin hiçbir terörle, teröristle ilişkisi olamaz. Burası Atatürk'ün partisi. Milli birliğin, beraberliğin partisi. Biz bu memlekette savaş meydanlarında bayrak, ezan demişiz, bu cumhuriyeti kurmuşuz." dedi.

TAKSİCİNİN HDP İLE KOALİSYON ELEŞTİRİSİNE TUHAF CEVAP

Taksicinin ise "Bunu arkadaşlara söylüyorum da 'niye HDP ile koalisyon yapıyorsunuz' diyorlar." sözleri üzerine Öztrak, "Nerede yapmışız? Hep beraber anlatacağız. Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli." ifadelerini kullandı.

Öztrak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yeni kurallara, kurumlara ve kadrolara ihtiyacı olduğunu savundu.