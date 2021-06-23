Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek. Toplantısı sonrası saat 19.00'da Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.
MÜCADELEDE SON 24 SAAT
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 43 milyon 747 bin 579'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Haziran saat 23.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 29 milyon 163 bin 794, ikinci doz aşı 14 milyon 583 bin 785 oldu.
Böylece doz miktarı 43 milyon 747 bin 579'a yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 623 bin 209, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 382 bin 688, toplam 8 milyon 5 bin 897; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 432 bin 542, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 225 bin 274, toplam 3 milyon 657 bin 816; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 956 bin 155, ikinci doz aşı sayısı 991 bin 871, toplam 2 milyon 948 bin 26 doz olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'DE 6 BİN 143 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı da 49 bin 293 oldu.