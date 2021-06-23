İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 623 bin 209, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 382 bin 688, toplam 8 milyon 5 bin 897; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 432 bin 542, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 225 bin 274, toplam 3 milyon 657 bin 816; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 956 bin 155, ikinci doz aşı sayısı 991 bin 871, toplam 2 milyon 948 bin 26 doz olarak kayıtlara geçti.



TÜRKİYE'DE 6 BİN 143 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı da 49 bin 293 oldu.