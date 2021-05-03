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    • 03.05.2021 11:43
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    le ilgili yeterli önlemler alınmıyor diye hükümeti eleştiren 20 kişiyle doğum günü partisine katıldı

    'de haber sunduğu dönemde yalan ve provokasyon haberleriyle dikkat çeken , ana haber bülteni sunuculuğunu bıraktıktan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımlarıyla yalana devam etse de bu sefer baltayı sağlam taşa vurdu. Geçtiğimiz hafta tam kapanma açıklandıktan sonra hükümeti yeteri kadar önlem almamakla suçlayan Portakal, 20 kişiyle doğum günü partisine katıldı, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Akıllara ise Fatih Portakal'ın "Aklıma dalga geçme" kitabı geldi.

    takvim.com.tr
    Fatih Portakal'ın tam kapanma oyunu

    Tüm dünyanın son bir yıldır tek bir gündemi var: koronavirüs. Hükümetler bir yandan salgını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da vatandaşlarına destek vererek bu süreci kayıpsız atlatmaya çalışıyor. Süreç içinde vaka sayılarının artması nedeniyle sıkı önlemler de alınmıyor değil. Türkiye'de de geçtiğimiz Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlar sonrası 29 Nisan akşamından itibaren tam kapanmaya geçildi.

    SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
    Bu süreçte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı istisna kategorisinde olan kişiler hariç sokağa çıkılması yasak. İzin belgesi olanlar ise kendi işleri için belirlenmiş bölgelerde bulunduktan sonra ikametlerine dönmek zorundalar.

    TÜRKİYE DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
    IMF Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.

    Türkiye'nin likit destek oranı GSYH'sinin yüzde 9,4'ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Çin yüzde 1,3, Rusya yüzde 1,5'te kaldı.

    Türkiye, artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için sert tedbirler uygularken bir yandan hükümeti eleştirip diğer yandan da kuralları hiçe sayarak sosyal medyada provokasyonlar yapanlar var. O isimlerden biri de Fatih Portakal.

    FATİH PORTAKAL VE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
    FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'e yerleşen Fatih Portakal, hükümeti yeteri kadar önlem almamakla suçladığı halde arkadaşlarıla parti yapıo doğum gününü kutladı.

    Başkan Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıkladığı 26 Nisan Pazartesi günü Portakal şu paylaşımı yapmıştı "Aylardır @ttborgtr istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu: iktidar, bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz? Pratiği göreceğiz."

        Aynı Portakal bu paylaşımdan birkaç gün sonra ise doğum günü partisine katıldı. Instagram hesabından o anlara ait bir fotoğrafta paylaşan Fatih Portakal'ın en az 20 kişiyle iç içe olduğu görülüyor.

        SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ

        Fatih Portakal'ın bu çifte standarlı yaklaşımı sosyal medya kullanıcılarını da kızdırdı.

        Her defasında hükümeti eleştirmekten geri durmayan ve bunu yaparken de sık sık yalanlara başvuran Portakal bu sefer sağlam taşa tosladı.

            Tam kapanma diye sık sık yayın yapan tam kapanma gelince de yine beğenmeyen Fatih Portakal'a sosyal medya kullanıcıları tepki gösteriyor.

            Tepkilerin ortak noktası ise tam kapanma eleştirisi yapan Portakal'ın doğum günü partisine katılması.

            Bakalım Fatih Portakal bu tepkilere ne diyecek?
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            Haberler Güncel Koronavirüsle ilgili yeterli önlemler alınmıyor diye hükümeti eleştiren Fatih Portakal 20 kişiyle doğum günü partisine katıldı