Tüm dünyanın son bir yıldır tek bir gündemi var: koronavirüs. Hükümetler bir yandan salgını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da vatandaşlarına destek vererek bu süreci kayıpsız atlatmaya çalışıyor. Süreç içinde vaka sayılarının artması nedeniyle sıkı önlemler de alınmıyor değil. Türkiye'de de geçtiğimiz Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlar sonrası 29 Nisan akşamından itibaren tam kapanmaya geçildi.

SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı istisna kategorisinde olan kişiler hariç sokağa çıkılması yasak. İzin belgesi olanlar ise kendi işleri için belirlenmiş bölgelerde bulunduktan sonra ikametlerine dönmek zorundalar.

TÜRKİYE DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

IMF Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.

Türkiye'nin likit destek oranı GSYH'sinin yüzde 9,4'ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Çin yüzde 1,3, Rusya yüzde 1,5'te kaldı.