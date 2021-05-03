Tüm dünyanın son bir yıldır tek bir gündemi var: koronavirüs. Hükümetler bir yandan salgını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da vatandaşlarına destek vererek bu süreci kayıpsız atlatmaya çalışıyor. Süreç içinde vaka sayılarının artması nedeniyle sıkı önlemler de alınmıyor değil. Türkiye'de de geçtiğimiz Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlar sonrası 29 Nisan akşamından itibaren tam kapanmaya geçildi.
SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
Bu süreçte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı istisna kategorisinde olan kişiler hariç sokağa çıkılması yasak. İzin belgesi olanlar ise kendi işleri için belirlenmiş bölgelerde bulunduktan sonra ikametlerine dönmek zorundalar.
TÜRKİYE DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
IMF Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.
Türkiye'nin likit destek oranı GSYH'sinin yüzde 9,4'ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Çin yüzde 1,3, Rusya yüzde 1,5'te kaldı.
Türkiye, artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için sert tedbirler uygularken bir yandan hükümeti eleştirip diğer yandan da kuralları hiçe sayarak sosyal medyada provokasyonlar yapanlar var. O isimlerden biri de Fatih Portakal.
FATİH PORTAKAL VE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'e yerleşen Fatih Portakal, hükümeti yeteri kadar önlem almamakla suçladığı halde arkadaşlarıla parti yapıo doğum gününü kutladı.
Başkan Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıkladığı 26 Nisan Pazartesi günü Portakal şu paylaşımı yapmıştı "Aylardır @ttborgtr istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu: iktidar, bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz? Pratiği göreceğiz."