İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Mustafa Uslu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"YÜZÜME, KAFAMA VE VÜCUDUMUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE VURDULAR"

TRT Haber'de yer alan habere göre Uslu, "İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ait çiftlikte kaçak yapılar vardı, onların yıkımı gerçekleştirilecekti. Ben de o bölgede görevlendirildim. Çekim yapmak için dronumu hazırlıyordum. Yanıma 4 kişi geldi ve bana saldırmaya başladı. Birisi yüzüme yumruk attı ve suratımın kesildiğini fark ettim. Daha sonra diğerleri de vurmaya başladı. Ben yere düştüm ve vurmaya devam ettiler. 4 kişi birden tekme atmaya başladılar. Yüzüme, kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Kameramı ve dronumu parçaladılar. En son beni bırakıp gittiklerinde, yüzlerini görüntülemek için arkalarından seslendim. Kameramı açtım ama kameram çalışmadı" dedi.