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    • 23.06.2021 00:46
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    • 23.06.2021 01:09
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    lilerin saldırısına uğrayan gazeteci : "Beni öldürmek istediler, hepsinden şikayetçiyim"

    Grup Başkanvekili 'ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darbedilen gazeteci yaşadığı dehşet anlarını anlattı. "Beni bugün dövmediler, öldürmek istediler" diyen Uslu, "Hepsinden şikayetçiyim. Geri adım atmayacağım. Sonuna kadar davamın arkasındayım" ifadelerini kullandı.

    İP'lilerin saldırısına uğrayan gazeteci konuştu!

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Mustafa Uslu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

    "YÜZÜME, KAFAMA VE VÜCUDUMUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE VURDULAR"
    TRT Haber'de yer alan habere göre Uslu, "İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ait çiftlikte kaçak yapılar vardı, onların yıkımı gerçekleştirilecekti. Ben de o bölgede görevlendirildim. Çekim yapmak için dronumu hazırlıyordum. Yanıma 4 kişi geldi ve bana saldırmaya başladı. Birisi yüzüme yumruk attı ve suratımın kesildiğini fark ettim. Daha sonra diğerleri de vurmaya başladı. Ben yere düştüm ve vurmaya devam ettiler. 4 kişi birden tekme atmaya başladılar. Yüzüme, kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Kameramı ve dronumu parçaladılar. En son beni bırakıp gittiklerinde, yüzlerini görüntülemek için arkalarından seslendim. Kameramı açtım ama kameram çalışmadı" dedi.



    "BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİLER"
    Aynı zamanda hakarete de uğradığını söyleyen Uslu, "Arkalarından bağırdığımda; yediğin dayak yetmedi mi, ağzın yüzün dağıldı, illa seni öldürmemiz mi lazım diye tepki gösterdiler. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sosyal medyadan bir mesaj yayımlamış. Çok üzüldüğünü söylemiş. Hastanede yanıma iki kişi geldi. Bunlar bizden değil dediler ama ben inanmadım. Bir tanesinin Lütfü Türkkan'ın şoförü olduğu söyleniyor. Beni bugün dövmediler, öldürmek istediler. Hepsinden şikayetçiyim. Geri adım atmayacağım. Sonuna kadar davamın arkasındayım" diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?
    İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için başlatılam yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişinin saldırısına uğradı.



        Ağır şekilde darbedilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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        İP'lilerin saldırısına uğrayan gazeteci konuştu!
        Haberler Güncel İYİ Partililerin saldırısına uğrayan gazeteci Mustafa Uslu: "Beni öldürmek istediler, hepsinden şikayetçiyim"