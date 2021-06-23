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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki 26 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Öte yandan kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışan basın mensubu Mustafa Uslu, bir grup tarafından darbedilmişti. Bakan Varank, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu Darıca ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

23.06.2021 15:17 - Son Güncelleme: 23.06.2021 15:27
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı

Köseler mevkisindeki çiftlikte kaçak yapıların yıkımına dün başlayan ve hayvanların tahliyesi nedeniyle çalışmalarına ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi ekipleri, bugün tekrar harekete geçti.

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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına tekrar başladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı

Ahır olarak kullanılan kaçak yapıların yıkılmasıyla çalışmalar tamamlandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı

Çiftlikte dün başlayan çalışmalar kapsamında 26 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için gerçekleştirdiği başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.