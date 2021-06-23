İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı
Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki 26 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Öte yandan kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışan basın mensubu Mustafa Uslu, bir grup tarafından darbedilmişti. Bakan Varank, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu Darıca ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
23.06.2021 15:17
- Son Güncelleme: 23.06.2021 15:27
Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için gerçekleştirdiği başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.