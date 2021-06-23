İYİ Partili Lütfü Tükkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek için görüntü alan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın korumaları tarafından darp edildi.
Uslu'ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları yağarken CHP ve İYİ Parti saldırı karşısında sessizliğe gömüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdiği Uslu'yu, daha sonra da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gazeteci Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.
"BİZ BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
İHA muhabiri Uslu'nun görevi başında böyle menfur bir saldırıya uğramasından üzüntü duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çok kızdım, öfkelendim ve canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Cenab-ı Allah'tan bunu niyaz ediyorum. Ben tweet de attım. Bu barbarlık, kan donduran bir şey, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada görevinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü düşürmeyenler sözüm ona haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Gerçekten öfkeleniyorum, canım sıkılıyor. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış oldular. Burada kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.