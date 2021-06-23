"BU SİYASET ÜSTÜ BİR ŞEY, İDEOLOJİ ÜSTÜ BİR ŞEY"

Bu durumun siyasetin üzerinde bir durum olduğunu söyleyen Altun, "Siz görevinizi yapıyorsunuz. Orada bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması benim yürüttüğüm görev adına da doğrudan tepki göstermem gereken bir şey. İnsan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey. Ne yazık ki bu barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Bu çok adice bir şey. Hukuk önünde bu faillerin hesap vermesi için biz süreci yakında takip edeceğiz inşallah. Bunlar sizlere çok farklı şekillerde sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiç tedirginliğiniz, korkunuz olmasın. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler, endişeniz olmasın" şeklinde konuştu.

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