Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'a tweet sildirecek gelişme: Aşı sırası 18 yaş ve üzerine geldi

"İNANMAYANLAR VARDI CANLARI SAĞOLSUN"

Koca yaptığı açıklamaların bir bölümünde ise "Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin." ifadelerine yer verdi.

PORTAKAL'IN TWEETİ AKILLARA GELDİ

Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın attığı tweet gündeme geldi.

Algı operasyonlarıyla bilinen Portakal, Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü.