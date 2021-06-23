ABD istihbaratının öngörüsüne göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir

ABD istihbaratının daha önce bildirilmeyen bu yeni değerlendirmesinin ABD ordusu tarafından öngörülen analizle daha uyumlu hale geldiğine işaret edilerek, Afganistan'dan güvenli çıkış için ABD askerlerinin geri çekilmesinin yavaşlatılması gerektiği savunuldu.