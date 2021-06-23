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    • 23.06.2021 12:42
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    ile ilgili bomba iddia! : CHP'li bir isim 40 milyon TL parayı buhar etti

    ve 'i birbirine düşüren ile ilgili bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çıldırmış, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' diye konuşmuştu. Şimdi de Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.

    CHP'li bir isim 40 milyon TL parayı buhar etti

    Son dakika haberi... Kara para aklamakla suçlanan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın CHP yandaşı Artı 1 TV'nin kuruluşunda etkili olduğu iddiası sonrası ortalık karıştı. Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar bu sözlere ateş püskürdü.

    Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle de Özdil'i tehdit etti.

    Dündar'a, Özdil'in yanıtı ise manidar oldu. Özdil, 'Yani kanal kiminmiş?' diyerek bir göndermede daha bulundu. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandalın patlamasının ardından muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı'dan da şok bir iddia geldi.

    BİR BOMBA İDDİA DAHA!
    Ataklı, Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını söyledi. Ataklı, kanal ile ilgili birçok şaibenin de konuşulduğunu belirtti.

    "ARTI 1 TV'NİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİRÇOK ŞAİBE VAR"

    YouTube üzerinden canlı yayın yapan Ataklı, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in birbirine girmesine değindi. Ataklı, "Konuşulanları aktarmak durumundayım. Uğur Dündar ile Tuncay Mollaveyisoğlu'nu da ayrı tutarak anlatacağım. Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili birçok şaibe var." dedi.

    "40 MİLYON TL'Yİ BİR CHP'Lİ BUHAR ETTİ"
    Ataklı, "Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler." ifadelerini kullandı.

    Ataklı, Özdil ile Dündar'ın tartışmasını doğru bulmadığını, Özdil'in tartışmadan büyük yara aldığını, Dündar'ın çıkışınında anlamlı olmadığını söyledi.

    DÜNDAR VE ÖZDİL'İ BİRBİRİNE DÜŞÜREN KAVGA
    Muhalefete yakınlığı ile bilinen Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili ABD'deki iddianamede yer alan detayları aktaran Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullandı.

        Apar topar TELE 1 kanalında bir canlı yayına çıkan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e çok sert karşılık verdi. Özdil'e 'Mezarıma bile gelmeyeceksin' diyen Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" ifadelerini kullandı.

        Dündar, Özdil'i 'Karşıma çıkma fena yaparım' diye tehdit ederken, Özdil, 'Yani kanal kiminmiş' göndermesiyle karşılık verdi.

        Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğinin olduğu, burada kara para aklama durumunun söz konusu olduğu belirtiliyor.Apar topar TELE 1 kanalında bir canlı yayına çıkan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e çok sert karşılık verdi. Özdil'e 'Mezarıma bile gelmeyeceksin' diyen Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" ifadelerini kullandı.

        Dündar, Özdil'i 'Karşıma çıkma fena yaparım' diye tehdit ederken, Özdil, 'Yani kanal kiminmiş' göndermesiyle karşılık verdi.

        Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğinin olduğu, burada kara para aklama durumunun söz konusu olduğu belirtiliyor.

        "ÇIK MAL VARLIĞINI AÇIKLA YILMAZ ÖZDİL'İ UTANDIR!"
        Akşam yazarı Turgay Güler ise Sözcü yazarları arasındaki bu gerilime köşesinde geniş yer ayırdı.

        Artı 1 TV'nin nasıl kurulduğunun net şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Güler, "Günün sonunda 'mahalle' Uğur Dündar'ın arkasında durdu. Özdil'i kınadı. Şayet söz konusu iddiayı Özdil değil de Dündar gündeme getirseydi bu kez Özdil'in safına geçeceklerdi. Demem o ki Dündar'ı Özdil'den daha fazla sevdiklerinden değil. Ya? 'Konuyu AK Parti'den çıkarıp CHP'ye niçin bulaştırıyorsunuz' refleksi." ifadelerini kullandı.

        'Özdil doğru söylüyor' yahut 'Dündar haklı' diyemediğini çünkü konunun ayrıntılarına vakıf olmadığını belirten Turgay Güler Uğur Dündar'a önemli bir çağrı yaptı. Güler şu ifadeleri kullandı;

        "Ne diyor Özdil?

        'Uğur Dündar'ın kurduğu Artı 1 TV'nin parasını Sezgin Baran Korkmaz verdi'.

        Artı 1 TV kirli bir kanaldı. Gezi, 17/25 ve MİT Tırları kumpasında pozisyon aldı.

        Neyse!

        ...

        Çık sana yöneltilen soruya, iddiaya cevap ver.

        Çık mal varlığını da açıkla Özdil'i utandır!

        'Karşıma çıkma döverim', 'Ölürsem kabrime gelme istemem' de nedir?

        Gazeteci dövecekse sözüyle döver, kalemiyle döver.

        Sahi Artı 1 TV'yi nasıl kurmuştunuz Uğur Abi?"
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        Haberler Güncel Artı 1 TV ile ilgili bomba iddia! Can Ataklı: CHP'li bir isim 40 milyon TL parayı buhar etti