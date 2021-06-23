Son dakika haberi... Kara para aklamakla suçlanan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın CHP yandaşı Artı 1 TV'nin kuruluşunda etkili olduğu iddiası sonrası ortalık karıştı. Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar bu sözlere ateş püskürdü.
Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle de Özdil'i tehdit etti.
Dündar'a, Özdil'in yanıtı ise manidar oldu. Özdil, 'Yani kanal kiminmiş?' diyerek bir göndermede daha bulundu. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandalın patlamasının ardından muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı'dan da şok bir iddia geldi.
BİR BOMBA İDDİA DAHA!
Ataklı, Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını söyledi. Ataklı, kanal ile ilgili birçok şaibenin de konuşulduğunu belirtti.
"ARTI 1 TV'NİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİRÇOK ŞAİBE VAR"
YouTube üzerinden canlı yayın yapan Ataklı, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in birbirine girmesine değindi. Ataklı, "Konuşulanları aktarmak durumundayım. Uğur Dündar ile Tuncay Mollaveyisoğlu'nu da ayrı tutarak anlatacağım. Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili birçok şaibe var." dedi.
"40 MİLYON TL'Yİ BİR CHP'Lİ BUHAR ETTİ"
Ataklı, "Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler." ifadelerini kullandı.
Ataklı, Özdil ile Dündar'ın tartışmasını doğru bulmadığını, Özdil'in tartışmadan büyük yara aldığını, Dündar'ın çıkışınında anlamlı olmadığını söyledi.
DÜNDAR VE ÖZDİL'İ BİRBİRİNE DÜŞÜREN KAVGA
Muhalefete yakınlığı ile bilinen Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili ABD'deki iddianamede yer alan detayları aktaran Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullandı.