Dündar'a, Özdil'in yanıtı ise manidar oldu. Özdil, 'Yani kanal kiminmiş?' diyerek bir göndermede daha bulundu. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandalın patlamasının ardından muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı'dan da şok bir iddia geldi.

BİR BOMBA İDDİA DAHA!

Ataklı, Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını söyledi. Ataklı, kanal ile ilgili birçok şaibenin de konuşulduğunu belirtti.

"ARTI 1 TV'NİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİRÇOK ŞAİBE VAR"

YouTube üzerinden canlı yayın yapan Ataklı, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in birbirine girmesine değindi. Ataklı, "Konuşulanları aktarmak durumundayım. Uğur Dündar ile Tuncay Mollaveyisoğlu'nu da ayrı tutarak anlatacağım. Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili birçok şaibe var." dedi.