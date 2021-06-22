Yılmaz Özdil'in hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bülten olan ve Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'ın da kuruluş döneminde yorumculuk yaptığı Artı 1 TV'yi kurdurduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
Bu iddiaların ardından Uğur Dündar, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım..." ifadeleriyle Yılmaz Özdil'e çok sert tepki gösterdi.
"ÖZDİL DEFTERİ KAPANMIŞTIR"
Dündar, Özdil'in paylaşımlarıyla ilgili canlı yayında, '' Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya'' dedi.
Özdil-Sündar tartışmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, çarpıcı ifadeler kullandı.
Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:
Biz çoktandır Uğur Dündar'ı böyle görmedik. 'Dürüst, ilkeli, tarafsız' gazetecinin feriştahı olan duayen gazeteci ki benim gözümde mülteci avcısıdır.