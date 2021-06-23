Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kurban Bayramı planı yapmak isteyen ve bayramda şehir dışına çıkmayı düşünen vatandaşlar bayramda yasak olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'dan sonra tamamen kalkacak. Peki bayramda yasak var mı?