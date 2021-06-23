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    • 23.06.2021 12:28
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    'nda sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21-22-23 Temmuz bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021?

    'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu bayrama sayılı günler kala merak edip araştırılan konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere 4 günlük Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası bayramda yasakların olup olmayacağı akıllarda soru işareti olarak yer etti. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 'nda yasak var mı, ? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

    Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kurban Bayramı planı yapmak isteyen ve bayramda şehir dışına çıkmayı düşünen vatandaşlar bayramda yasak olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'dan sonra tamamen kalkacak. Peki bayramda yasak var mı?

    KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Bu yıl Arefe Günü 19 Temmuz olup bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı tarihleri tam kapanma dönemine denk gelmiş ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kurban Bayramı'nda yasak olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    1 TEMMUZ SONRASI İÇİN ALINAN KARARLAR NELER?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu;

    * 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
    * Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
    * Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.
    * Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."     dedi.

        2021 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması beklentiler arasında yer alıyor.

        Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

        Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

        Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

        Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
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