'DOSYALAR İNCELENECEK HANGİ ÜLKEYE İADE EDİLECEĞİNE KARAR VERİLECEK'

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Türkiye'ye iade talebinde bulunduklarını söyleyen Dülger, uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi'nin her iki ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten sonra, müvekkiline savunma için süre verileceğini, bu aşamanın ardından da hangi ülkeye iade edileceğine karar verilebileceğini ifade etti. Avukat Dülger, bu sürecin en az 40 gün süreceğini ve iade kararı verilmesinin bundan daha fazla bir zamanı da alabileceğini belirtti.