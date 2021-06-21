"Daha önce göllerde oksijen seviyesini artırmaya yönelik yapılan ve başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar var. Benzer bir uygulamayı Marmara Denizi'nde belirlediğimiz noktalarda uygulamaya başlayacağız. Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara'nın tamamında uygulayacağız."