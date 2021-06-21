Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4 farklı noktada, Pendik'te belirlenen bir alanda 30 metre derinliğe cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı.
İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülüyor.