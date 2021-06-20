Denizdeki canlı hayatını tehdit eden müsilaj, Marmara'yı sardı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında temizlik çalışması başlatıldı. İzmit Körfezi'nde devam eden çalışmalara rağmen deniz salyası Eskihisar Sahili'ni yeniden kapladı. Öte yandan müsilaj, lodosun ve yağmurun da etkisiyle Çanakkale'ye doğru kaymaya başladı. Son olarak ünlü tatil bölgesi Bozcaada'yı etkisi altına aldı.

Bozcaada'da balıkçı barınağı ile liman içerisinde deniz salyası yoğun bir şekilde görünmeye başladı. Belediye dün vidanjörle müsilaj temizliği yaptı. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise müsilajın ardından avlanma oranının yüzde 80-90 gerilediğini anlattı.

BU KEZ YENGEÇ PANİĞİ

İstanbul Silivri Sahili'nde ise yengeç paniği yaşandı. Sahilde yüzlerce ölü yengeci gören vatandaşlar hemen belediyeyi aradı. Bölge halkından Hüsnü Yaşar "Yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. 20 senedir böyle bir şey görmemiştik" açıklaması yaptı.