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    Müsilaj, Denizi’ni sardı! ’ya kadar yayıldı: Balık avlanması yüzde 90 oranında azaldı

    Denizdeki canlı hayatını tehdit eden müsilaj, 'yı sardı! 'nca ' Eylem Planı kapsamında temizlik çalışması başlatıldı. 'nde devam eden çalışmalara rağmen deniz salyası 'ni yeniden kapladı. Öte yandan müsilaj, lodosun ve yağmurun da etkisiyle 'ye doğru kaymaya başladı.

    Tehlike oltada!

    Denizdeki canlı hayatını tehdit eden müsilaj, Marmara'yı sardı! 'nca ' Denizi Eylem Planı kapsamında temizlik çalışması başlatıldı. 'nde devam eden çalışmalara rağmen deniz salyası 'ni yeniden kapladı. Öte yandan müsilaj, lodosun ve yağmurun da etkisiyle Çanakkale'ye doğru kaymaya başladı. Son olarak ünlü tatil bölgesi Bozcaada'yı etkisi altına aldı.

    'da balıkçı barınağı ile liman içerisinde deniz salyası yoğun bir şekilde görünmeye başladı. Belediye dün vidanjörle müsilaj temizliği yaptı. Başkanı ise müsilajın ardından avlanma oranının yüzde 80-90 gerilediğini anlattı.

    BU KEZ YENGEÇ PANİĞİ
    İstanbul     Silivri Sahili'nde ise yengeç paniği yaşandı. Sahilde yüzlerce ölü yengeci gören vatandaşlar hemen belediyeyi aradı. Bölge halkından "Yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. 20 senedir böyle bir şey görmemiştik" açıklaması yaptı.

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    Haberler Yaşam Müsilaj, Marmara Denizi’ni sardı! Bozcaada’ya kadar yayıldı: Balık avlanması yüzde 90 oranında azaldı