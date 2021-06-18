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Marmara müsilaj işgalinde! Felaket 2 yıl önce geliyorum demiş! O rapor ortaya çıktı!

Marmara Denizi'nin aylardır müsilaj işgalinde olması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 7 ilde başlatılan seferberlik ile müsilaj temizliği başlatılırken 2019 yılına ait rapor ortaya çıktı. TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'nden uzmanların 2018'de Karadeniz, Ege ile Marmara Denizi'ndeki ağır metal kirliliğine yönelik araştırmada, Marmara Denizi'nde özellikle İzmit Körfezi'nde yüksek seviyede civa zenginleşmesi; Küçükçekmece istasyonunda da kadmiyum, bakır ve çinko açısından orta-yüksek seviyede bir zenginleşme olduğuna dikkat çekilmiş. İşte detaylar…

18.06.2021 09:20 - Son Güncelleme: 18.06.2021 09:20
Marmara müsilaj işgalinde! Felaket 2 yıl önce geliyorum demiş! O rapor ortaya çıktı!

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketinin ayak seslerinin önceden ortaya konulmasına karşın, gereken müdahale ve denetimlerde geç kalındığını gösteren bilgilere ulaşılmaya devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marmara müsilaj işgalinde! Felaket 2 yıl önce geliyorum demiş! O rapor ortaya çıktı!

TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-2019 Programı" kapsamında 2 yıl önce ortaya konulan raporlardan yansıyanlar felaketin adeta göz göre göre geldiğini gösteren bilgiler içeriyor.

Marmara müsilaj işgalinde! Felaket 2 yıl önce geliyorum demiş! O rapor ortaya çıktı!

DENİZ TAM BİR ÇÖPLÜK OLMUŞ
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'nden uzmanların 2018'de Karadeniz, Ege ile Marmara Denizi'ndeki ağır metal kirliliğine yönelik araştırmada, Marmara Denizi'nde özellikle İzmit Körfezi'nde yüksek seviyede civa zenginleşmesi; Küçükçekmece istasyonunda da kadmiyum, bakır ve çinko açısından orta-yüksek seviyede bir zenginleşme olduğuna dikkat çekilmiş.

Marmara müsilaj işgalinde! Felaket 2 yıl önce geliyorum demiş! O rapor ortaya çıktı!

'Marmara Denizi Diplerinde Bulunan Deniz Çöplerinin' dağılımı başlıklı raporda ise Marmara Denizi'ndeki deniz çöplerinin kritik bir konu olduğuna dikkat çekilerek, 34 istasyonun 32'sinde çöp bileşeni tespit edildiği, 280 trol çekiminden 443.2 kg ağırlığında 626 adet çöp bileşeni tanımlandığı, çöp miktarının 2017 senesine göre önemli derecede arttığı tespit edilmiş.

Marmara müsilaj işgalinde! Felaket 2 yıl önce geliyorum demiş! O rapor ortaya çıktı!

Raporda, "En fazla çöp bolluğu Gemlik ve İzmit Körfezi civarında da nispeten yüksek kirlilik görülmüştür. Güney ve Batı Marmara'da konumlanan istasyonlar arasında Gönen çayı nehir ağzına yakın 15'inci istasyon ortalama bolluk ile en fazla kirliliğe sahiptir" görüşleri sıralanıyor.