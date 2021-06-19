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    'ni saran müsilaj dalga dalga yayılıyor

    'ni saran müsilaj, ’a kadar uzandı. Denizin üzerindeki beyaz örtüyü görenler, şaştı kaldı! İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Dalga dalga yayılıyor
    Müsilaj, 'ni etkisi altına aldı. 'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması başlatıldı. Yağış ve rüzgarın da etkisiyle sürüklenen deniz salyası, Tekirdağ kıyılarını sardı! Çalışmalar kapsamında ilde bugüne kadar 139 metreküp müsilaj toplandı.

    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ise müsilajın deniz canlılarını tehdit ettiğini açıkladı. "Müsilaj dibe çökerek aldatıcı bir dip yapısı oluşturuyor. Burada yaşayan organizmaların hem oksijen almasını hem de beslenmelerini olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.
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    Haberler Yaşam Marmara Denizi'ni saran müsilaj dalga dalga yayılıyor