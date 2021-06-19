Müsilaj, Marmara Denizi'ni etkisi altına aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması başlatıldı. Yağış ve rüzgarın da etkisiyle sürüklenen deniz salyası, Tekirdağ kıyılarını sardı! Çalışmalar kapsamında ilde bugüne kadar 139 metreküp müsilaj toplandı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise müsilajın deniz canlılarını tehdit ettiğini açıkladı. "Müsilaj dibe çökerek aldatıcı bir dip yapısı oluşturuyor. Burada yaşayan organizmaların hem oksijen almasını hem de beslenmelerini olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise müsilajın deniz canlılarını tehdit ettiğini açıkladı. "Müsilaj dibe çökerek aldatıcı bir dip yapısı oluşturuyor. Burada yaşayan organizmaların hem oksijen almasını hem de beslenmelerini olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.