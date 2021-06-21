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    • 21.06.2021 11:08
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    Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatı ne kadar? 2021 büyükbaş kurban ve küçükbaş kurban fiyatları!

    2021 büyükbaş kurban ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatı ne kadar oldu? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban fiyatları şimdiden sorgulanmaya başlandı. İbadetlerini yerine getirmek için kurban kesmek isteyen vatandaşlar bu yılki kurban piyasasındaki son durumu öğrenmek istiyor. Özellikle yem maliyetlerinde artış yaşanması nedeniyle, kurban fiyatlarında da bir artış yaşanacağı öngörülüyor.

    takvim.com.tr
    Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatı ne kadar? 2021 büyükbaş kurban ve küçükbaş kurban fiyatları!

    Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatı ne kadar oldu? 2021 büyükbaş kurban fiyatları ve küçükbaş kurban fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, vekalet yoluyla kurban kesmenin fiyatını duyururken, vatandaşlar da kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

    VEKALET YOLUYLA KESİM NE KADAR?

    Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

    Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.

    Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu.

        2021 CARREFOUR KURBANLIK FİYATLARI!

        Kıvırcık Koç Kurban Paketi min. 17 kg 1.950 TL

        Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1/7 Hisse min. 20 kg Kemiksiz Et 2.050 TL

        Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi 1/7 Hisse min. 20 kg Kemiksiz Et (4. Gün Teslimatta) 1.950 TL

        BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2021!

        Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.

        Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı.

        Yurtsever "Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" diye konuştu.
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        Haberler Güncel Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatı ne kadar? 2021 büyükbaş kurban ve küçükbaş kurban fiyatları!