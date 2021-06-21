Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatı ne kadar? 2021 büyükbaş kurban ve küçükbaş kurban fiyatları!

Kurbanlık koyun, koç, dana fiyatı ne kadar oldu? 2021 büyükbaş kurban fiyatları ve küçükbaş kurban fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, vekalet yoluyla kurban kesmenin fiyatını duyururken, vatandaşlar da kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.
VEKALET YOLUYLA KESİM NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.
Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu.