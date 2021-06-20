Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorunu pek çok kaygıyı beraberinde getirdi, bunların başında da balık tüketimi geliyor. Peki, kaygılanmakta haklı mıyız? İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Gıda Güvenliği Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nuray Erkan yanıtladı: "Müsilajdan dolayı çoğu balıkçı av sezonunu beklenenden erken kapatmak zorunda kaldı. Müsilaj yapışkan yapısından dolayı ortamda yeterli oksijen girişini engelleyerek deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Hem deniz dibindeki fauna ve floranın yaşamına hem de balık, yumurta ve larvaların gelişimine olumsuz yönde etki ediyor. Balık sezonunun açıldığı 1 Eylül ile birlikte müsilajın genel olarak balıkçılığa ne kadar zarar verdiğini hep birlikte göreceğiz. Umudumuz bol balıklı bereketli bir sezon olması."