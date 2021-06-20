Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorunu pek çok kaygıyı beraberinde getirdi, bunların başında da balık tüketimi geliyor. Peki, kaygılanmakta haklı mıyız? İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Gıda Güvenliği Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nuray Erkan yanıtladı: "Müsilajdan dolayı çoğu balıkçı av sezonunu beklenenden erken kapatmak zorunda kaldı. Müsilaj yapışkan yapısından dolayı ortamda yeterli oksijen girişini engelleyerek deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Hem deniz dibindeki fauna ve floranın yaşamına hem de balık, yumurta ve larvaların gelişimine olumsuz yönde etki ediyor. Balık sezonunun açıldığı 1 Eylül ile birlikte müsilajın genel olarak balıkçılığa ne kadar zarar verdiğini hep birlikte göreceğiz. Umudumuz bol balıklı bereketli bir sezon olması."
"AYDA BİR KEZ BİR PORSİYONU GEÇMEMELİ"
Milliyet'in haberine göre, Prof. Dr. Nuray Erkan, deniz ürünlerinin tüketilmesi konusunda uyarırken ekliyor: "Dip balıkları ve midye gibi kabuklu su ürünleri hareket kabiliyetleri sınırlı olduğu için ortamda ağır metal gibi kimyasal kirleticiler varsa daha risklidir. Özellikle sanayi atıklarının deşarj edildiği bölgelerde kaçak midye avcılığı yapılmakta.
Kaçak midye ve kabuklu avcılığı yapılan ürünlerin hiçbir şekilde tüketimi doğru değil. Normal koşullarda temiz su kaynaklarından yapılan avcılık ürünleri ve kontrollü koşullarda üretimi yapılan akuakültür ürünleri için haftada bir porsiyon bu yaklaşık 200-300 gr olarak tüketimi uygundur. Ancak hamileler, emzirenler, yaşlılar, çocuklar ve düşük bağışıklığa sahip bireyler için ton balığı gibi yaşam ömrü uzun balıkların, dip balıklarının ve kabukluların tüketiminde ayda bir kez bir porsiyon geçilmemeli."