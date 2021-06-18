Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın kurdukları partilere ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu.



Karamollaoğlu, bu partilere ilişkin beklentinin AK Parti tabanını bölmeleri olduğunu söyledi.







"DENEDİLER, BÖLEMEDİLER"

Karamollaoğlu "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm, öyle olmadı" dedi.









YENİ PARTİLERİNA AMACI AK PARTİ'Yİ BÖLMEK Mİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a atıfta bulunan Karamollaoğlu, "Davutoğlu ve Babacan gibi uzun yıllar etkisi olduğu bilinen kişileri ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ü bütün olarak ele aldığınız zaman bu isimlerin AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti tabanında en az yüzde 20-30 çözülme sağlayacağını düşünürdüm, bu olmadı" şeklinde konuştu.







BABACAN İTİRAF ETMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti.