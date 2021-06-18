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    • 18.06.2021 15:21
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    Davutoğlu, Gül ve Babacan'a 'yi bölme görevi mi verildi? 'ndan bomba itiraf

    Genel Başkanı , 'de katıldığı programda itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Genel Başkanı , Genel Başkanı ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'e atıfta bulunan Karamollaoğlu, 'Bu arkadaşların tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı' ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun bu sözleri "Davutoğlu, Gül ve Babacan'a AK Parti'yi bölme görevi mi verildi?" ve "AK Parti'yi bölme planını kimler devreye aldı?" sorularını akıllara getirdi.

    AK Parti'yi bölme görevi mi verildi?

    Genel Başkanı , Davutoğlu ve Babacan'ın kurdukları partilere ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

    Karamollaoğlu, bu partilere ilişkin beklentinin AK Parti tabanını bölmeleri olduğunu söyledi.



    "DENEDİLER, BÖLEMEDİLER"

    Karamollaoğlu "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm, öyle olmadı" dedi.





    YENİ PARTİLERİNA AMACI AK PARTİ'Yİ BÖLMEK Mİ?
    Genel Başkanı ve Genel Başkanı 'a atıfta bulunan Karamollaoğlu, "Davutoğlu ve Babacan gibi uzun yıllar etkisi olduğu bilinen kişileri ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ü bütün olarak ele aldığınız zaman bu isimlerin AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti tabanında en az yüzde 20-30 çözülme sağlayacağını düşünürdüm, bu olmadı" şeklinde konuştu.


    BABACAN İTİRAF ETMİŞTİ
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP yandaşı 'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti.

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