Ali Babacan'ın AK Parti üyesiyken başka aday için çalışma yapması Abdeullah Gül'ün Irak tezkeresine onay verip Meclis'te tezkerenin geçmemesi için çalışmasının ardından Ahmet Davutoğlu'yla ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olan Ahmet Davutoğlu 7 Haziran 2015 seçimlerinde çıkan koalisyon sonuçlarına sevindi.
İşte konuyla ilgili iddialar ve değerlendirmeler:
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in açıklamaları:
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'na 'Başbakanlık' gibi çok kıymetli bir makam ikram etti.
3 Mayıs 2016 tarihinde AK Parti Grup Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Burada 'Bu dava sadece AK Parti'nin değil dünyadaki mazlumların davasıdır. Bir gün ihanet edersem yüzüme tükürün.' demişti.
Aslında bugün bu konuşmasını hatırlatıp bunun gereğini yapmak lazım. Başbakanken bir seçimde alınan eksik oydan medet umarak hangi siyasi oluşumlarla ya da hangi yurt dışı mihraklarla bu hesabın içerisinde oldu da bundan mutlu oldu ve bundan nasıl mutlu olup şuursuzlaştı ve davasından bu kadar uzaklaştı, anlaşılmıyor. Yaptığı bir ihanettir.