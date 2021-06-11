"Milli Görüş geleneğinin içinde, Refah Partisi, Fazilet Partisi'nde görev aldıktan sonra AK Parti içerisinde İstanbul teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde bir dava adamı olarak vazife aldım. 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebi üzerine, 2014 yılından başlayarak, bilabedel yaptığım danışmanlık görevini, bir süre önce "fiilen" bitirmiştim. Bu süre zarfında, Türkiye'nin yaşadığı birçok siyasi, ekonomik ve sosyal kültürel vakalara "hususi" manada da şahitlik ettim.

Ancak aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası, FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisağıyla oluğunu müşahede ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzluklara da her seferinde karşı çıktım.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Son olarak Türkiye'ye karşı yeni bir "Gezi" denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilemez hale getirdi.