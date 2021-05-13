DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. Konuyu köşesine taşıyan, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında, "AK Parti içindeyken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına destek vermek ve "göbeğinde" yer almak, "ihanet" veya "arkadan hançerlemek" değilse nedir?" ifadelerine yer verdi.
İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;
Siyasi tarihimizde baskıyla, makam karşılığı veya gönüllü parti değiştirenler oldu ama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibisi görülmedi.
O bir AK Parti milletvekili olarak hem Başbakan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza veriyor hem de onu devirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefetin "göbeğinde" yer alıyordu.
Tarihte çok az görülen bu siyasi ihanet örneğinin nasıl anlatıldığını hatırlamakta yarar var. Babacan, "yeni dostları" CHP'nin kanalı Halk TV'de 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini anlatırken sözü eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e getirerek şöyle diyordu:
"2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim."
İsmail Saymaz müstehzi gülüşle araya girip soruyor:
"Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. Sırlarınızı döktünüz. O tarihte siz de o çalışmaların içindesiniz diye anlıyorum."