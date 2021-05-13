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    • 13.05.2021 07:39
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    'ın ihanet itirafına sert tepki: Siyasi tarihe geçecek! "Arkadan hançerlemek" değilse nedir?

    DEVA Partisi Genel Başkanı 'ın CHP yandaşı Halk TV’deki ihanetini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında, "AK Parti içindeyken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına destek vermek ve "göbeğinde" yer almak, "ihanet" veya "arkadan hançerlemek" değilse nedir?" ifadelerine yer verdi.

    Babacan'ın ihaneti siyasi tarihe geçecek!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP yandaşı Halk TV'deki ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. Konuyu köşesine taşıyan, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında, "AK Parti içindeyken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına destek vermek ve "göbeğinde" yer almak, "ihanet" veya "arkadan hançerlemek" değilse nedir?" ifadelerine yer verdi.




    İşte Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;


    Siyasi tarihimizde baskıyla, makam karşılığı veya gönüllü parti değiştirenler oldu ama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibisi görülmedi.


    O bir AK Parti milletvekili olarak hem Başbakan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza veriyor hem de onu devirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefetin "göbeğinde" yer alıyordu.


    Tarihte çok az görülen bu siyasi ihanet örneğinin nasıl anlatıldığını hatırlamakta yarar var. Babacan, "yeni dostları" CHP'nin kanalı Halk TV'de 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini anlatırken sözü eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e getirerek şöyle diyordu:


    "2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim."

    İsmail Saymaz müstehzi gülüşle araya girip soruyor:


    "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. Sırlarınızı döktünüz. O tarihte siz de o çalışmaların içindesiniz diye anlıyorum."


        Babacan da aynı coşkuyla ve karşı mahalle gazetecilerine hoş görünme "sarhoşluğuyla" devam ediyor:


        "Tabii tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim."


        Tarihe geçecek utanç verici bir cevap bu... Sonrası "Gül neden aday olamadı?" sorusuyla devam ediyor ancak ona aynı netlikte bir cevap gelmiyor, daha doğrusu kıvranıyor.


        Kıvranıyor, çünkü o sorunun cevabı Meral Akşener. O da bunu söyleyemiyor. Herhalde bu kez de kendi adaylığına engel olur diye korkmuştur.
        Kuşkusuz işin bu yanı da tartışılacak ama çok daha önemli yanı geçmişinde bakanlık, başbakan yardımcılığı yapmış, şimdi bir partinin genel başkanı olan bir siyasi aktörün, onu o makamlara getiren partiye "ihanet" ettiğini açıklaması. Buna sıradan eski bir milletvekilinin anıları denilip geçilemez... Çünkü halen sıcak siyasetin içinde ve halen Başkan Erdoğan karşısında, iç ve dış dostlar dedikleri kimlerle ittifak yaptığı bilinmiyor.

        Bu yüzden Babacan'ın da bu itirafı çok tartışılacak ve yakasında "kara bir leke" olarak kalacak.

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        Haberler Güncel Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Siyasi tarihe geçecek! "Arkadan hançerlemek" değilse nedir?