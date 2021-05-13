

Kıvranıyor, çünkü o sorunun cevabı Meral Akşener. O da bunu söyleyemiyor. Herhalde bu kez de kendi adaylığına engel olur diye korkmuştur.

Kuşkusuz işin bu yanı da tartışılacak ama çok daha önemli yanı geçmişinde bakanlık, başbakan yardımcılığı yapmış, şimdi bir partinin genel başkanı olan bir siyasi aktörün, onu o makamlara getiren partiye "ihanet" ettiğini açıklaması. Buna sıradan eski bir milletvekilinin anıları denilip geçilemez... Çünkü halen sıcak siyasetin içinde ve halen Başkan Erdoğan karşısında, iç ve dış dostlar dedikleri kimlerle ittifak yaptığı bilinmiyor.



Bu yüzden Babacan'ın da bu itirafı çok tartışılacak ve yakasında "kara bir leke" olarak kalacak.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN