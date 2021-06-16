Karabağ Nişanı verilen Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bakü'de savunma sanayiine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Bayraktar, Karabağ Nişanı'nın gurur verici olduğunu belirtirken, "Bizler açısından mutluluk ve gurur verici bir gündü. Aynı zamanda Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'ydü. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanımız huzurunda bize Karabağ Nişanı'nı takdim etti. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Tek millet 2 devlet anlayışının somut bir şekilde sahada zaferle sonuçlanması. Azerbaycan ordusunun Karabağ savaşında göstermiş olduğu stratejik başarı, teknolojimizin sergilenmesi, son teknoloji milli ürünlerin başarısı, böyle bir başarının parçası olmak Türk vatandaşı olarak gurur verici. Türkiye kendi gençleriyle ismini andırsın, bu duyguyu kardeş ülkede yaşamış olmak çok büyük mutluluk. Oranın özgürlüğüyle şehit olmuş Azerbaycanlı kardeşlerimizi anıyorum" ifadesinde bulundu.