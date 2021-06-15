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    • 15.06.2021 18:04
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    Cumhurbaşkanı 'den BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı

    Cumhurbaşkanı , Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli bir etkiye sahip olan SİHA'ların üreticisi BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirdi. Haberin detayları...

    İHA
    Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı

    BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Cumhurbaşkanı tarafından Karabağ Nişanı takdim edildi.

    Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı dünya gözü ile görmek nasip oldu. Sayın İlham Aliyev tarafından layık görüldüğüm Karabağ Nişanı'nı Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda aldım. Onur duydum" ifadelerini kullandı.

    BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri 'a da 1 Nisan'da gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı ile takdim edilmişti.

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    Haberler Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı