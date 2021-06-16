Stein, gözetleme, keşif ve çatışma bölgelerinde insansız hava araçlarının kullanımının yeni olmadığını hatırlattı, "Ancak Türkiye bunu yeni bir seviyeye taşıdı ve ülkelerin nasıl stratejik etkiler elde edebileceğini ve silah satışlarına uluslararası ilgiyi nasıl artırabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.

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