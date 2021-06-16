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    • 16.06.2021 16:08
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    HDP krizi sonrası Millet İttifakı dağılıyor! Canlı yayında açıkladı: Yepyeni partiler ortaya çıkacak

    Millet İttifakı'nda HDP krizi yaşanırken siyasetin gündemine Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı damga vurdu. A Haber canlı yayınında Asiltürk ve CHP'li Kılıçdaroğlu'nun skandal "helal oy, haram oy" açıklamasını değerlendiren siyasi ve gazeteciler, Saadet Partisi seçmeninin içerisinde hareket etme noktasında sıkıntı yaşamayacağını belirttiler.

    HDP krizi sonrası Millet İttifakı dağılıyor!

    Millet İttifakı'nda HDP krizi yaşanırken siyasetin gündemine Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı damga vurdu.


    TABANDA CİDDİ RAHATSIZLIK VAR
    A Haber canlı yayınında Asiltürk ve CHP'li Kılıçdaroğlu'nun skandal "helal oy, haram oy" açıklamasını değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Kemal Kılıçdaoğlu bir panik içerisinde, zaten 1 yıldır erken seçim konularında çok aceleci davranıyorlar. Geçen her gün aleyhlerine gelişiyor.





    HDP'nin tehditleri devam ediyor. İYİ Parti ve HDP arasında kavga büyüyor ve Saadet Partisi ittifaktan kopuyor." dedi.


    AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in açıklamaları:

    "Türkiye gibi demokrasisi güçlü ülkelerde seçimler hakim güvencesi altında son derece objektif koşullar altında yapılıyor. Seçmenin hür iradesiyle verdiği oylar helal oylardır. AK Parti'nin aldığı oyları tartışmaya açmak demokrasi dışı yollara tevessül etmek demektir.

    SEÇMENİN HÜR İRADESİNE SAYGISIZLIK
    Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren meslek gruplarını hedef alarak onların hür iradesine saygısızca ifadeler kullandı. Sandığı atılan oy hangi partiyi tercih edecek olursa olsun helal oydur.




        Aslında Saadet Partisi, Oğuzhan Asıltürk'ün belirttiği çerçevede bir yola yönelecek olursa tabii mecrasına girmiş olacak. Garip olan durum Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil de CHP ile ve o ittifak ile beraber olmasıydı.


        Oğuzhan Asıltürk, Milli Görüş'ün bir abisi olarak istikamet çiziyor. Saadet Partisi seçmeni Cumhur İttifakı içerisinde hareket etme noktasında sıkıntı yaşayan bir seçmen değil. Bu çağrının Saadet Partisi yönetiminde de kabul göreceğini düşünüyorum.

        Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'in açıklamalarından satır başları:

        Kemal Kılıçdaoğlu bir panik içerisinde, zaten 1 yıldır erken seçim konularında çok aceleci davranıyorlar. Geçen her gün aleyhlerine gelişiyor. HDP'nin tehditleri devam ediyor. İYİ Parti ve HDP arasında kavga büyüyor ve Saadet Partisi ittifaktan kopuyor.



        Panik havası içerisinde erken seçime zorlayacak bütün imkanları kullanıp kutuplaştırarak algı operasyonları psikolojik harp teknikleri uygulayarak yürütmeye çalışıyor. Kendisine verilen sufleler var. Derin Amerika ve Avrupa'dan gelen mesajlar doğrultunda bu planı uygulamaya çalışıyorlar. Millet İttfakı'nın dağılacağı bugünden belli oldu.

        ORTAYA YEPYENİ PARTİLER ÇIKACAK
        Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğu ne yaptığını bilmiyor ileri geri konuşuyor ve itibar suikastları yapıyor. Bu yıl eylül ve ekim aylarında daha çok dağılacaklar. Ortaya yepyeni partiler çıkacak. Bu gelişmeleri gördüğü için o panik içerisinde çeşitli kurgularla hedefe varmak istiyor.

        Başkan Erdoğan'ın Oğuzhan Öztürk ile görüşmesi olağan bir durumdur. Saadet'in tabanı ve tavanı arasında bir kopukluk var. HDP, CHP aşkından taban çok rahatsız. Ve bu noktada harekete geçildi. Kongre sonrası büyük ihtimalle Temel Bey ve arkadaşları ayrılacak Mete Gündoğan ve arkadaşları göreve gelecek.



        Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı öne çıkan sözleri:

        Saadet Partisi ile ilgili yaşananlar beklenmedik bir gelişme değil. Millet İttifakı yapısına uymayan bir Saadet seçmeni var. Sadece Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir eklemlenme söz konusu. Bu tabanda da ciddi rahatsızlık yaratıyordu.

        Sayın Erdoğan'ın Asıltürk ile görüşmeleri var ve burada rahatsızlıklar dile getirildi. Zaten beklenen bir gelişmeydi ve o adım atıldı. Saadet seçmenin de buna bir takım destekleri var.

        Oğuzhan Asıltürk'ün attığı adımdan sonuç alınmayabilir. Ya da 'Saadet'in seçmeni ne kadar ki?' gibi değerlendirmeler yapılabilir. Binde birlerin bile önemi var. DSP gibi siyasi figürlerin sonucu etkileyecek oy oranları var. Bu adım sonuç vermese bile içeride ciddi bir tartışma yaratacaktır.

        Kemal Kılıçdaroğlu kutuplaştırıcı bir dili çoktan aştı. Bir nefret söylemi üzerinden siyaset götürmeye çalışıyor. Erdoğan düşmanlığı üzerinden kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Sürekli olarak düşmanlıkları körüklüyor."

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