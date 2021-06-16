HDP krizi sonrası Millet İttifakı dağılıyor! Canlı yayında açıkladı: Yepyeni partiler ortaya çıkacak

Millet İttifakı'nda HDP krizi yaşanırken siyasetin gündemine Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı damga vurdu.
TABANDA CİDDİ RAHATSIZLIK VAR
A Haber canlı yayınında Asiltürk ve CHP'li Kılıçdaroğlu'nun skandal "helal oy, haram oy" açıklamasını değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Kemal Kılıçdaoğlu bir panik içerisinde, zaten 1 yıldır erken seçim konularında çok aceleci davranıyorlar. Geçen her gün aleyhlerine gelişiyor.
HDP'nin tehditleri devam ediyor. İYİ Parti ve HDP arasında kavga büyüyor ve Saadet Partisi ittifaktan kopuyor." dedi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in açıklamaları:
"Türkiye gibi demokrasisi güçlü ülkelerde seçimler hakim güvencesi altında son derece objektif koşullar altında yapılıyor. Seçmenin hür iradesiyle verdiği oylar helal oylardır. AK Parti'nin aldığı oyları tartışmaya açmak demokrasi dışı yollara tevessül etmek demektir.
SEÇMENİN HÜR İRADESİNE SAYGISIZLIK
Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren meslek gruplarını hedef alarak onların hür iradesine saygısızca ifadeler kullandı. Sandığı atılan oy hangi partiyi tercih edecek olursa olsun helal oydur.