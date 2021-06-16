HDP krizi sonrası Millet İttifakı dağılıyor! Canlı yayında açıkladı: Yepyeni partiler ortaya çıkacak



TABANDA CİDDİ RAHATSIZLIK VAR

A Haber canlı yayınında Asiltürk ve CHP'li Kılıçdaroğlu'nun skandal "helal oy, haram oy" açıklamasını değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Kemal Kılıçdaoğlu bir panik içerisinde, zaten 1 yıldır erken seçim konularında çok aceleci davranıyorlar. Geçen her gün aleyhlerine gelişiyor.













HDP'nin tehditleri devam ediyor. İYİ Parti ve HDP arasında kavga büyüyor ve Saadet Partisi ittifaktan kopuyor." dedi.