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    • 06.06.2021 19:12
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    Türk İHA ve SİHA'ları yine dillerde! basınından 'lere övgü: Küçük ama çok etkili

    Son dakika haberleri... 'den 'ya ve 'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren 'ler dünya basınının gündeminden düşmüyor. Son olarak 'ya ihracı yapılan Bayraktar TB2'ler basınının ardından basınında da yer aldı. Alman basını İHA ve SİHA'lardan övüyle bahsederken Türk Bayraktar TB2'nin küçük ama yine de "etkili" olduğuna değinildi. Haberde ayrıca gelecekteki çatışmalarda giderek daha önemli bir rol oynayacağının altı çizildi. İşte detaylar...

    Alman basınından Bayraktar TB2'lere övgü!

    Suriye'den Libya'ya ve Karabağ'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren Bayraktar TB2'ler dünya basınının gündeminden düşmüyor.

    ABD'li medya kuruluşu Wall Street Journal'ın ardından Alman medyası da Türk SİHA'larını haberleştirdi.

    Haberde, gittikçe daha fazla ordunun, NATO ülkesi Polonya'nın bile Bayraktar TB2 satın aldığına yer verildi.

    "STRATEJİK DENGE ÜZERİNDE DE DOĞRUDAN BİR ETKİYE SAHİP"
    Türk SİHA'larının ABD ekipmanından daha ucuz olduğunun ve giderek daha fazla savaş alanında kullanıldığının altı çizilen haberde, sadece askeri çatışmalarda değil, ülkeler arasındaki stratejik denge üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip olacağı ifade edildi.

        Ayrıca Türk SİHA'larının Suriye ve Libya gibi ülkelerde tank ve uçaksavar mevzilerini imha ettiği yazıldı. Milliyet'in aktardığına göre Bayraktar TB2'nin Dağlık Karabağ'da ise Ermeni silahlı kuvvetlerinin aleyhine olacak şekilde dengeleri kesin olarak değiştirdiği kaydedildi.

        Alman medyasındaki haberde, Bayraktar TB2'nin teknik özelliklerine de değinildi. "Bayraktar TB2 adı verilen insansız, silahlı uçak 6,5 metre uzunluğunda, 400 kilogramın üzerinde ağırlığa ve on iki metre kanat açıklığına sahip." ifadelerine yer verilirken, "Drone, yaklaşık bir gün boyunca havada kalabiliyor ve standart olarak lazer güdümlü füzelerle donatılıyor." denildi.

        "KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ"
        Türk Bayraktar TB2'nin küçük ama yine de "etkili" olduğuna değinen haberde, gelecekteki çatışmalarda giderek daha önemli bir rol oynayacağının altı çizildi.

        NATO ÜLKELERİNDEN YAKIN İLGİ
        Haberde, Polonya'nın Türkiye'den 24 adet SİHA aldığı hatırlatılırken, ABD gazetesi Wall Street Journal'dan alıntı yapılarak birkaç NATO ülkesinin daha Türk SİHA'larıyla ilgilendiği ifade edildi.

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