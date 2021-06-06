Ayrıca Türk SİHA'larının Suriye ve Libya gibi ülkelerde tank ve uçaksavar mevzilerini imha ettiği yazıldı. Milliyet'in aktardığına göre Bayraktar TB2'nin Dağlık Karabağ'da ise Ermeni silahlı kuvvetlerinin aleyhine olacak şekilde dengeleri kesin olarak değiştirdiği kaydedildi.

Alman medyasındaki haberde, Bayraktar TB2'nin teknik özelliklerine de değinildi. "Bayraktar TB2 adı verilen insansız, silahlı uçak 6,5 metre uzunluğunda, 400 kilogramın üzerinde ağırlığa ve on iki metre kanat açıklığına sahip." ifadelerine yer verilirken, "Drone, yaklaşık bir gün boyunca havada kalabiliyor ve standart olarak lazer güdümlü füzelerle donatılıyor." denildi.