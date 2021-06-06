Suriye'den Libya'ya ve Karabağ'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren Bayraktar TB2'ler dünya basınının gündeminden düşmüyor.
ABD'li medya kuruluşu Wall Street Journal'ın ardından Alman medyası da Türk SİHA'larını haberleştirdi.
Haberde, gittikçe daha fazla ordunun, NATO ülkesi Polonya'nın bile Bayraktar TB2 satın aldığına yer verildi.
"STRATEJİK DENGE ÜZERİNDE DE DOĞRUDAN BİR ETKİYE SAHİP"
Türk SİHA'larının ABD ekipmanından daha ucuz olduğunun ve giderek daha fazla savaş alanında kullanıldığının altı çizilen haberde, sadece askeri çatışmalarda değil, ülkeler arasındaki stratejik denge üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip olacağı ifade edildi.