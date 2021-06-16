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    • 16.06.2021 15:15
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hangi partili?

    kimdir? Siyaset gündeminde yer alan isimlerden birisi olan , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranıyor. Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partisinde kongre çıkışında bulundu. Bu açıklamanın ardından Oğuzhan Asiltürk hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hangi partili?

    Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partisi'nde yaptığı çıkışla gündem olan Oğuzhan Asiltürk kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Asiltürk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlar sonrası gündeme geldi. Asiltürk'ün paylaşımları, partide kongre çağrısı olarak yorumlandı. İşte; Oğuzhan Asiltürk hakkında merak edilen bilgiler!

    OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

    Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu. Türk siyasetçi, eski T.C. İçişleri Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirmiş daha sonra da siyasete girmiştir. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

    Oğuzhan Asiltürk, evli ve dört çocuk babasıdır.

    MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk, daha sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı.

    Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

        Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.
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