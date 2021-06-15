Marmara Denizi'nde son dönemde müsilaj sorunu yaşanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, temizlik olayını belediyelere bırakmadı ve büyük bir seferberlikle Marmara'yı yeniden eski günlerine çevirmeye başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajın oluşmasındaki 3 nedeni; küresel ısınma, durağanlık ve kirlilik olarak açıkladı.
Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği temel atmama töreni şovu da akıllara geldi.
"ÇOK PROJEYİ DURDURDUK ASLINDA..."
Bilindiği üzere CHP'li İmamoğlu, "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok." ifadeleriyle AK Parti döneminde hazırlanan ancak İBB'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte rafa kaldırılan Silahtarağa Arıtma Tesisi'ni durduracağını açıklıyordu.