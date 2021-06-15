



"ARINMAK İSTİYORUM"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile devlet kurumlarında tarih, siyaset ve hukuk üzerine dersler verdiğini açıklayan Uğurluel, en son Çanakkale'de bazı okulların kendisine konferans teklifinde bulunduğunu, teklifleri ücretsiz olarak kabul ettiğini, ancak beraat etmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin vermediğini söyledi.