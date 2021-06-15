İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.
15 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
Savcı, sanık Talha Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan Uğurluel ise 19 kitabın yazarı olduğunu, binlerce televizyon programı yaptığını ve konferanslar verdiğini söyleyerek beraatini istedi.
"ARINMAK İSTİYORUM"
15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile devlet kurumlarında tarih, siyaset ve hukuk üzerine dersler verdiğini açıklayan Uğurluel, en son Çanakkale'de bazı okulların kendisine konferans teklifinde bulunduğunu, teklifleri ücretsiz olarak kabul ettiğini, ancak beraat etmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin vermediğini söyledi.