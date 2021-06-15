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    SON DAKİKA: Tarihçi-yazar FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Son dakika haberine göre, 'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar , 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis!

    İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.



    15 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
    Savcı, sanık Talha Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan Uğurluel ise 19 kitabın yazarı olduğunu, binlerce televizyon programı yaptığını ve konferanslar verdiğini söyleyerek beraatini istedi.



    "ARINMAK İSTİYORUM"
    15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile devlet kurumlarında tarih, siyaset ve hukuk üzerine dersler verdiğini açıklayan Uğurluel, en son Çanakkale'de bazı okulların kendisine konferans teklifinde bulunduğunu, teklifleri ücretsiz olarak kabul ettiğini, ancak beraat etmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin vermediğini söyledi.


        Uğurluel, "Artık arınmak ve topluma yeniden dönmek, hizmet etmek istiyorum. Maddi sıkıntım yok benim. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı rehberim ben. Bakanlık hiçbir zaman kokartımı iptal etmedi" diyerek, beraatine karar verilmesini istedi.



        6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINI ÇARPTIRILDI
        Mahkeme heyeti Uğurluel'i "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hayet, tutuksuz yargılanan Uğurluel hakkındaki adli kontrol kararının devamına da hükmetti.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Tarihçi-yazar Talha Uğurluel FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı