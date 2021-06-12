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    • 12.06.2021 16:20
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    Türkiye'den öncesi 'ya kritik ziyaret! Dışişlerinden son dakika açıklaması geldi

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , Milli Savunma Bakanı , İçişleri Bakanı , Genelkurmay Başkanı , Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün 'ya resmi ziyarette bulunuyor.

    Türkiye'den Libya'ya resmi ziyaret
    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya'ya resmi ziyarette bulunmaktadır. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel Türkiye'den NATO Zirvesi öncesi Libya'ya kritik ziyaret! Dışişlerinden son dakika açıklaması geldi