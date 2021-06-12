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    • 12.06.2021 14:07
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    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Jake Sullivan ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Kritik temasta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.

    Köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.

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