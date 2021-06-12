Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gideceğini söyledi.

Erdoğan, "Önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'DEN TARİHİ ZİYARET

Azerbaycan Gümrük Akademisi Öğretim Üyesi Araz Aslanlı tarihi ziyareti değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte Şuşa'yı ziyaret edecek olması tarihi bir olay. Bu hem Şuşa'nın sembolik öneminden kaynaklanıyor hem Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin niteliğinden kaynaklanıyor"