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    • 12.06.2021 17:14
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    Başkan Erdoğan, nin ardından 'a gidecek! Erdoğan ve Aliyev dünyaya ne mesaj verecek?

    Başkan Erdoğan, nin ardından 'a gidecek ve işgalden kurtarılan toprakları ziyaret edecek. Ziyaretin en önemli durağı olacak. Erdoğan ve Aliyev burada bir sözleşmeye imza atacak. Özgürlüğe kavuşmasının ardından kadim Türk kenti yeniden inşa ediliyor. Gözler Başkan Erdoğan ile Aliyev'in bu tarihi ziyarette vereceği mesajda.

    Erdoğan ve Aliyev ne mesaj verecek?

    Asırlar boyu Türk İslam medeniyetinin merkezlerinden biri oldu. Sayısız şair, müzisyen ve mütefekkir yetiştirdi. Kafkasların Anadolu'ya uzanan hattında stratejik konuma sahipti. Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı harekat sonucunda işgalden kurtarıldı.

    Şuşa şimdi ilk konuğunu ağırlamaya hazırlanıyor.

    Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gideceğini söyledi.

    Erdoğan, "Önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız" açıklamasını yaptı.

    TÜRKİYE'DEN TARİHİ ZİYARET
    Azerbaycan Gümrük Akademisi Öğretim Üyesi Araz Aslanlı tarihi ziyareti değerlendirdi:

    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte Şuşa'yı ziyaret edecek olması tarihi bir olay. Bu hem Şuşa'nın sembolik öneminden kaynaklanıyor hem Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin niteliğinden kaynaklanıyor"

    KADİM TÜRK KENTİ ŞUŞA
    Kentin yeniden özgürlüğüne kavuşması Azerbaycanlılar için gurur kaynağı.

    Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu, Şuşa'nın İslam dünyasının medeniyet başkenti olduğunu ifade etti. İşgalden kurtarılan Şuşa'ya Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin önemini vurguladı.

    "Şuşa Azerbaycan'ın medeniyet başkentidir. Şuşa İslam dünyasının medeniyet başkentidir. Şuşa'da biz manevi değerlerimizi temsil eden camilerimizi işgalden kurtardık. Şuşa'da biz mukaddes topraklarımızı işgalden kurtardık. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyareti çok büyük önem taşıyor. Bu sadece Azerbaycan için değil Türkiye ve bütün İslam dünyası için önemli"

        ŞUŞA'DAN DÜNYAYA ORTAK MESAJ
        Zafer kutlamalarının onur konuğu olan Başkan Erdoğan bu kez Karabağ'a ayak basacak ilk lider olarak davet edildi. Şuşa'dan tüm dünyaya ortak bir mesaj verilecek.

        8 Mayıs 1992'de Ermeni güçleri tarafından işgal edilen Şuşa'da 20 binden fazla kişi vatan toprağını terk etmek zorunda kalmıştı.

        Özgürlüğe kavuşmasının ardından kadim Türk kenti yeniden inşa ediliyor.

        Şimdi gözler Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu tarihi ziyarette vereceği mesajda.

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