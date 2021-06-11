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    • 11.06.2021 20:09
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    Son dakika: Türkiye'den öncesi 'ya üst düzey ziyaret!

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Haziran'da başlayacak olan öncesi 'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’den üst düzey bir heyet, Dışişleri Başkanı başkanlığında Libya’yı ziyaret edecek.

    Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Dışişleri Başkanı başkanlığında 'yı ziyaret edecek.

    HEYETTE KRİTİK İSİMLER YER ALACAK
    Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı , İçişleri Bakanı , Genelkurmay Başkanı , Başkanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

    Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den NATO Zirvesi öncesi Libya'ya üst düzey ziyaret!